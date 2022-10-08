Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Euro 2024 elemeleri saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye muhtemel rakipleri

EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Euro 2024 elemeleri saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Canlı olarak gerçekleştirilen kurada Türkiye'nin hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri merak edilirken arama motorlarında EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 11:50
EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Euro 2024 elemeleri saat kaçta, hangi kanalda? - Türkiye muhtemel rakipleri

EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | A Milli Takımımız'ın da adını yazdırdığı 2024 Avrupa ŞAmpiyonası'nda geri sayım başladı. Kura çekimi için nefesler tutulurken Türkiye'nin muhtemel rakiplerinin kim olduğu da merak ediliyor. Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi naklen canlı yayınlanacak. Peki EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler...

EURO 2024 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA??

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Kura çekimi Türkiye Saati İle (TSİ) 13.00'te başlayacak.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamazken turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak. Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kura çekiminde 4. torbada yer alan Türkiye'nin muhtemel rakipleri ise şöyle:

  • Gürcistan
  • Yunanistan
  • Kazakistan
  • Lüksemburg
  • Azerbaycan
  • Kosova
  • Bulgaristan
  • Faroe Adaları
  • Kuzey Makedonya

ELEME MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EURO 2024 ELEMELERİ TORBALAR

1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. TORBA: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. TORBA: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. TORBA: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. TORBA: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

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