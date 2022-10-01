Haberler A Milli Futbol Takımı Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselen milli takımımız, son oynadığı Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında sınıfta kaldı. Karşılaşmaların ardından oldukça tartışılan teknik direktör Kuntz ve Hamit Altıntop hakkında, Fotomaç yazarı Ender Bilgin dikkat çekici bir yazı yazdı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 09:06
Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

HERR KUNTZ

Almancada güzel bir söz vardır; 'Düşmek suç değildir, düşüp kalmak suçtur' diye.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Lüksemburg beraberliğiyle düşüp, Faroe Adaları yenilgisiyle tam anlamıyla yere serildik.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Bay Kuntz'un futbolcu seçimi, futbolcuların pozisyonlarıyla oynaması ve hamle tercihleriyle ilgili ciddi şüphelerim olsa da geldiğimiz noktadaki bir numaralı sorumlu olduğunu düşünmüyorum.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Bu bir süreç meselesi. Son yıllarda görev alan teknik adam ve yöneticilerin de bu sonuçlarda dahli var.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Ama Stefan Kuntz da utanç verici Faroe Adaları yenilgisinin sorumluluğundan kaçamaz.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Almanya Ümit Milli takımıyla böyle bir yenilgi alsa hali ne olurdu acaba? Alman medyası onun gözünün yaşına bakar mıydı? Bu tarz mağlubiyetler dünyanın her yerinde benzer tepkiler alır.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Faroe adalarına kaybedip, "10-11 kaliteli oyuncunuz olmayınca yerlerini doldurmak zor oluyor" demek ne? "Bu takımın şu anki realitesi bu" ifadesi ise tam anlamıyla talihsizlik.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Yani bizim gerçeğimiz, Faroe Adaları'ndan kötü olmak mı? Bence Kuntz'un asıl göstergesi maç sonu açıklamalarında saklı. Madem Almanca başladık öyle bitirelim. Herr Kuntz, Jeder ist seines Glückes Schmied... Herkes kendi kaderinin demircisidir Bay Kuntz.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

İLETİŞİM PROBLEMİ

Güzel Türkçemizde, "Masaya yumruğunu vurmak" diye bir deyim vardır. Sanırım bu bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Siz önünüzdeki sehpa ya da masaya vurduğunuzda olsa olsa karşınızdaki sizin astınızsa bir etki yaratabilirsiniz.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Ama bu hareketi eşitler arasında, hele hele televizyonda ve basın mensuplarına karşı yaparsanız, en nazik ifadeyle "yakışıksız" bir davranış sergilemiş olursunuz.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Hamit Altıntop'un, Faroe Adaları yenilgisinden sonra Kuntz'un görevinin başında olduğunu açıklamak adına başvurduğu yöntem bu olunca ortalık karıştı.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Devletin kanalında bu şekilde racon kesmek kabul edilebilir bir tavır değildi.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Eğer amaç medyaya ve bazı yöneticilere karşı güç gösterisinde bulunmak ise bu her şeyden önce iyi yönetim, iyi iletişim ve saha başarısıyla sağlanır.

Hedefinde Hamit Altıntop vardı! "Böyle racon kesemez"

Aksi halde bu isyan, "O Aslan buraya gelecek" fıkrasından öteye gidemez.

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