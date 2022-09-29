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Euro 2024’te 4. torbadayız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine 4. torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Euro 2024’te 4. torbadayız

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek kupa öncesi kura çekimi 9 Ekim'de gerçekleşecek. 53 ülkenin katılacağı elemeler 10 gruptan oluşacak. Grubu ilk 2 sırada bitirenler finale çıkacak. Diğer 3 takım Mart 2024'te play-off maçlarının ardından belli olacak.

İşte torbalar:

1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Liechtenstein

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