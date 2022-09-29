Euro 2024’te 4. torbadayız

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek kupa öncesi kura çekimi 9 Ekim'de gerçekleşecek. 53 ülkenin katılacağı elemeler 10 gruptan oluşacak. Grubu ilk 2 sırada bitirenler finale çıkacak. Diğer 3 takım Mart 2024'te play-off maçlarının ardından belli olacak.
İşte torbalar:
1. TORBA: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. Torba: Andorra, San Marino, Liechtenstein