Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni grup lideri tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçirmek istiyor.
UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni grup lideri tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçirmek istiyor.
Ay-yıldızlıların, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplardaki muhtemel rakipleri belli oldu.
A MİLLİLER 4. TORBADA!
A Milliler, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak.
İşte EURO 2024'te oluşan torbalar...
4. TORBA
TÜRKİYE
Gürcistan (PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİBİMİZ)
Yunanistan (PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİBİMİZ)
San Marino
Lihtenştayn