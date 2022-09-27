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Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 elemeleri gruplarında muhtemel rakiplerimiz belli oldu. Uluslar C Ligi'nde grup lideri olan A Milliler, gruptan çıkamazsa playoff'tan yola devam edecek. İşte ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası gruplarında muhtemel rakipleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 00:56
Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ni grup lideri tamamlayarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçirmek istiyor.

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Ay-yıldızlıların, Almanya'da düzenlenecek organizasyonda gruplardaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

A MİLLİLER 4. TORBADA!
A Milliler, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak.

İşte EURO 2024'te oluşan torbalar...

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

1. TORBA
Hollanda

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Hırvatistan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İspanya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İtalya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Danimarka

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Portekiz

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Belçika

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Macaristan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İsviçre

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Polonya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

2. TORBA
Fransa

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Avusturya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Çekya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İngiltere

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Galler

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İsrail

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Bosna Hersek

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Sırbistan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İskoçya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Finlandiya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

3. TORBA
Ukrayna

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İzlanda

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Norveç

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Slovenya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İrlanda

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Arnavutluk

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Karadağ

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Romanya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

İsveç

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Ermenistan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

4. TORBA
TÜRKİYE

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Gürcistan (PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİBİMİZ)

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Yunanistan (PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİBİMİZ)

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Kazakistan (PLAY-OFF'TA MUHTEMEL RAKİBİMİZ)

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Lüksemburg

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Azerbaycan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Kosova

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Bulgaristan

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Faroe Adaları

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Kuzey Makedonya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

5. TORBA
Slovakya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Kuzey İrlanda

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Güney Kıbrıs

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Belarus

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Litvanya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Cebelitarık

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Estonya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Letonya

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Moldova

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

Malta

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu!

6. TORBA
Andorra

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