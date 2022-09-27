Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! "Rezil oldu"

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! "Rezil oldu"

Son dakika haberleri... A Milli Takım'ın Faroe Adaları karşısında aldığı yenilgi dünyanın gündemine oturdu. Dış basında Teknik direktör Stefan Kuntz için 'rezil oldu' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:46
Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Türkiye'nin, Faroe Adaları'na karşı aldığı yenilgi bütün dünyada 'Şok' etkisi yarattı.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Alman Hoca'nın kendi ülkesi bile bu yenilginin çok ağır olduğunu, Kuntz'un kendisini rezil ettiğini vurguladı.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Akşam'ın derlediği habere göre bazı Alman haber sitelerinde 2-1'lik Faroe Adaları mağlubiyetinin başlıkları ve yorumları:

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı oynanan maçlar bu nedenle sadece bir test maçı karakterine sahipti, ancak sonunda yine de Kuntz'u havaya uçurdular.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Aachener-zeitung.de: Kuntz, Faroe Adaları'nda Türkiye ile kendini aptal yerine koyuyor.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Boerse-express.com: Türkiye'nin Faroe Adaları utancı. C Ligi'nde Türkiye sansasyonel bir yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

İSKOÇYA VE ÇEK MAÇINA YENİ HOCA

Alman Kicker, Kuntz'un Türk Milli Takımı'nda devam etme şansının düşük olduğunu da vurguladı.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Haberde, "Alman U-21 milli takımının eski teknik direktörü uzun süredir bir anlayış bekliyor.

Stefan Kuntz dünyanın gündeminde! Rezil oldu...

Özellikle 1 yıl önce takımı devraldığında, 'Hemen olmayacak' demişti. Karşı rüzgara rağmen bu kararlılığını koruyor ancak Türkiye, Katar'daki Dünya Kupası'ndan önce İskoçya ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iki test hazırlık maçına yeni hocayla çıkmak niyetinde

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