Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

OYUNCULAR SESSİZ KALDI

Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop, A Milli Takım kampına davet edilen her futbolcunun sahada gereken performans ve mücadeleyi ortaya koymak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Altıntop'un grupta elde edilen liderliğe rağmen son 2 karşılaşmada takımın koşmamasına ve gerekli mücadelenin sergilenmemesine anlam veremediğini dile getirdiği aktarıldı. Bir hayli moralsiz olan ay-yıldızlı oyuncuların, "Bu futbol size yakışıyor mu?" diye soran Kuntz ve Altıntop'un sözleri karşısında sessiz kaldıkları da kaydedildi.