Haberler A Milli Futbol Takımı Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde son olarak Faroe Adaları ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Milliler, gruptan çıkmayı garantilemesine karşın bu beklenmedik mağlubiyetle sarsıldı. Maç sonrası TFF yöneticisi Hamit Altıntop, ay yıldızlı futbolcularla yaptığı görüşmede sert sözler sarf etti. İşte o yaşananlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 09:46
Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Alman teknik adam maçın ardından istifa etmeyeceğini ifade ederken A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da Stefan Kuntz'la yola devam edileceğini açıkladı.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

FAROE'DE 'TÜRKİYE' BAYRAMI
Faroe Adaları'nda 'Türkiye bayramı' yaşanıyor. Ülke basını tarihi galibiyeti, "Teknik direktör Hakan Ericson döneminde elde edilmiş en önemli galibiyet" olarak değerlendirdi.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Karşılaşma öncesinde konuk Türkiye'nin favori gösterildiğine değinilen yorumlarda, Faroe'nin baştan sona iyi bir oyunla maçı kazandığına vurgu yapıldı. Havanın soğuk ve rüzgarlı oluşunun Türk futbolcuları etkilediği de yapılan yorumlar arasında yer aldı.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Nüfusu yalnızca 50 bin olan ülkenin basınında, "Faroe, 85 milyon nüfusa sahip büyük bir futbol ülkesi olan Türkiye'ye karşı müthiş bir iş çıkardı", "Faroe harika bir sonuç elde etti" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

TFF'DE KRİZ TOPLANTISI! ÜST ÜDZEY DEĞİŞİMLER YAŞANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'nın en zayıf ülkelerinden Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı alınan başarısız sonuçları masaya yatıracak.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Mehmet Büyükekşi başkanlığında yapılacak kritik toplantıda, A Milli Takım'daki sorunların tamamı kapsamlı biçimde ele alınacak.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Teknik heyet değişikliğini en son ihtimal olarak belirleyen yönetimin, ilk etapta takım içerisindeki problemleri çözmeye odaklanacağı belirtildi.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Bu konuda Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz'dan geniş kapsamlı bir rapor bekleyen TFF yönetiminin, en doğru kararları almaya çalışacağı belirtildi

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Öte yandan sonuçlardan bağımsız olarak ve daha önce planlaması yapılan üst düzey değişimlerin önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacağı aktarıldı.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

'TÜRKİYE HAK ETMİYOR'
UEFA Uluslar C Ligi'nin son iki randevusunda 3-3'lük Lüksemburg beraberliğinin ardından Faroe Adaları'na şok biçimde 2-1 yenilen A Milli Takım'da sular durulmuyor.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

Milliyet'in haberine göre, eleştiri oklarının hedefindeki Teknik Direktör Stefan Kuntz ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un maçtan sonra kamp yapılan otelde futbolcuları bir araya toplayarak, sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi.Kuntz ve Altıntop'un son iki maçta tel tel dökülen futbolculara, Türkiye'nin böyle bir tabloyu hak etmediğini söylediği öğrenildi.

Hamit Altıntop'tan A Milli Takım futbolcularına sert sözler!

OYUNCULAR SESSİZ KALDI
Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop, A Milli Takım kampına davet edilen her futbolcunun sahada gereken performans ve mücadeleyi ortaya koymak zorunda olduğuna vurgu yaptı. Altıntop'un grupta elde edilen liderliğe rağmen son 2 karşılaşmada takımın koşmamasına ve gerekli mücadelenin sergilenmemesine anlam veremediğini dile getirdiği aktarıldı. Bir hayli moralsiz olan ay-yıldızlı oyuncuların, "Bu futbol size yakışıyor mu?" diye soran Kuntz ve Altıntop'un sözleri karşısında sessiz kaldıkları da kaydedildi.

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