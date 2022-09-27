Haberler A Milli Futbol Takımı Hamit Altıntop: Bırak ya!

Hamit Altıntop: Bırak ya!

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’un sürekli ‘ya’ diyerek ‘azarlayıcı’ bir dille, elini masaya vurarak konuşması tepki çekti

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Hamit Altıntop: Bırak ya!
Türkiye'nin, Faroe Adaları gibi futbolda alt sıralarda kalmış bir ülkeye yenilmesi yetmiyormuş gibi Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un karşılaşma sonunda TRT Spor canlı yayınındaki tavırları büyük tepki çekti. Altıntop, konuşması boyunca 'ya' diyerek üst perdeden 'azarlayıcı' bir tonla seslendi. Aynı zamanda elini de sürekli masaya vurdu. Altıntop'un bu tavırlarını izleyenler Milli Takımlar Sorumlusu'na tepkilerini dile getirdiler. Bu tarzda konuşan birinin böyle önemli bir görevi üstlenmesinin yanlış olduğu yönünde fikir belirttiler. Sosyal medyada sadece Stefan Kuntz'un değil, Hamit Altıntop'un da istifası istendi.
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