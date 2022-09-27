Hamit Altıntop: Bırak ya!

Türkiye'nin, Faroe Adaları gibi futbolda alt sıralarda kalmış bir ülkeye yenilmesi yetmiyormuş gibi Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un karşılaşma sonunda TRT Spor canlı yayınındaki tavırları büyük tepki çekti. Altıntop, konuşması boyunca 'ya' diyerek üst perdeden 'azarlayıcı' bir tonla seslendi. Aynı zamanda elini de sürekli masaya vurdu. Altıntop'un bu tavırlarını izleyenler Milli Takımlar Sorumlusu'na tepkilerini dile getirdiler. Bu tarzda konuşan birinin böyle önemli bir görevi üstlenmesinin yanlış olduğu yönünde fikir belirttiler. Sosyal medyada sadece Stefan Kuntz'un değil, Hamit Altıntop'un da istifası istendi.