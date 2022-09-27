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Anladım ki Milli Takım beni bırakmış!

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, önceki günkü konuşmasında "Caner Erkin, Milli Takım'ı bıraktı" demişti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Anladım ki Milli Takım beni bırakmış!
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, önceki günkü konuşmasında "Caner Erkin, Milli Takım'ı bıraktı" demişti. Tecrübeli sol bek bu söylemin doğru olmadığını belirtti ve "Milli Takım formasıyı giyme onurunu yaşadığım her an en iyi performansını vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu. Kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi Milli Takıma seçilme gururunu yaşamak isterken haberim oluyor ki Milli Takım'ı bırakmışım. Ben Milli Takım'ı bırakmadım. İhtiyaç duyulduğu her zaman hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki Hamit Altıntop'un açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli Takım beni bırakmış" dedi.
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