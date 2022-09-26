Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Faroe Adaları fiyaskosu sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca "Daha önce yumruk yemiştik. Bu sefer nakavt durumu var. Bu durum gerçekten acıtıyor" dedi. Kuntz "Ayrılık kararı çıkabilir mi" sorusuna "Şu anda teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki gerçeği de bu. Bir değişiklik yaparak gerçekleri değiştiremezsiniz. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. Yüzde 1 bile istifa etmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi. Kuntz şöyle konuştu: Bahane üretmemek lazım ama hiçbir milli takım, 10-11 en kaliteli oyuncusunu kaybederse, onun yerine oyuncular koyması zor oluyor. Biz de zorlandık." dedi.