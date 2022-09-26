Haberler A Milli Futbol Takımı Gerçekten acıtıyor

Gerçekten acıtıyor

Kuntz: Daha önce yumruk yemiştik. Bu sefer nakavt durumu var. Gerçekten acıtıyor. Beni değiştirerek gerçekleri değiştiremezsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Gerçekten acıtıyor

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Faroe Adaları fiyaskosu sonrası açıklamalarda bulundu. Alman hoca "Daha önce yumruk yemiştik. Bu sefer nakavt durumu var. Bu durum gerçekten acıtıyor" dedi. Kuntz "Ayrılık kararı çıkabilir mi" sorusuna "Şu anda teknik direktör değişikliğinden bahsetmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Türk Milli Takımı'nın şu anki gerçeği de bu. Bir değişiklik yaparak gerçekleri değiştiremezsiniz. Asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti. Yüzde 1 bile istifa etmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi. Kuntz şöyle konuştu: Bahane üretmemek lazım ama hiçbir milli takım, 10-11 en kaliteli oyuncusunu kaybederse, onun yerine oyuncular koyması zor oluyor. Biz de zorlandık." dedi.

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