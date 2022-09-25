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Hamit Altıntop Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu! Stefan Kuntz...

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası mikrafonların başına geçti. Altıntop Kuntz eleştirilerine yanıt verdi. Altıntop, "A Milli Takım'ın sorumlusu benim. Stefan Kuntz ile devam edeceğimizi söylüyoruz. Daha ne söyleyelim?" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 01:10 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 01:50
Hamit Altıntop Faroe Adaları mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu! Stefan Kuntz...

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Son 2 maçı bizler de olumlu karşılamıyoruz. Üzgünüz. Kötü bir akşamdı. Böyle bir oyun ve mağlubiyet kabul edilecek değil. Bunun farkındayız. Sorumluluğu üstleniyoruz. Kaçış yok. "Bunun bir süreç olduğunu, bir değişim olduğunu söylemiştik. 4 maçtan sonra nasıl piyasaya çıkmadıysak, bugün de kendimize eleştirimizi yapıyoruz ve kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi. Kabul etmemek gibi şeyler var. Eleştiri olacaktır. Yapıcı ise, Türk futbolunu bütün paydaşlarıyla kapsıyorsa, başımızın üstünde yeri var. Burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz. Koşmazsanız, kafanızı ayağınızı ikili mücadelelere sokmazsanız, kararlı oynamazsanız Faroe'ye de, Lüksemburg'a da kaybedersiniz. 3 ay önce hepsine 4-5 attık, bugün bu görüntüyü veriyoruz. Kabul edilmeyecek. Bunu oyuncularımıza hissettireceğiz. Kulüp başkanları ile en büyük kavgam altyapılar. Bu kadar para dönen yerde, temeli atamamışız. Bugünkü gerçeği inkar etmiyorum, kabul etmiyorum ama paydaşların hepsi iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Oyuncularımızın gelişim içinde olduğunu görmüyor muyuz? Biz oyuncularımıza doğru şeyleri aşılama gayretindeyiz. Elbette kupalara katılmak, başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KUNTZ İLE DEVAM EDİYORUZ

Kuntz eleştirilerine yanıt veren Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın sorumlusu benim. Stefan Kuntz ile devam edeceğimizi söylüyoruz. Daha ne söyleyelim?" dedi.

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