Haberler A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları - Türkiye canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

Faroe Adaları - Türkiye canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetiyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, C Ligi'ndeki son karşılaşmasını galibiyetle bitirmek istiyor. Faroe Adaları - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 22:40
Faroe Adaları - Türkiye canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, C Ligi 3. Grupta Faroe Adaları'na konuk oluyor. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, C grubunu galibiyetle tamamlamak istiyor. Faroe Adaları - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE İLK 11'LERİ


FAROE ADALARI: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun


FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.


TÜRKİYE 610. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 karşılaşmanın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.

DİĞER
Almanya Milli Takımı'na Mergim Berisha önerisi! Bundesliga'da göz doldurdu
Akaryakıtta yeni indirim beklentisi! Benzin ve motorin indirimi için konuşulan büyük rakam!
Maxi Gomez'den transfer itirafı!
F.Bahçe'de 65 milyonluk yabancı sıkıntısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik
Faroe Adaları'nda fırtına çıktı! Türkiye maçı öncesi...
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK | İnstagram'da hikayeler artık...
Faroe Adaları nerede?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taha Akgül dünyaevine girdi Taha Akgül dünyaevine girdi 21:54
Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik Stefan Kuntz: Rakibimizi analiz ettik 21:08
Azerbaycan evinde farklı kazandı! Azerbaycan evinde farklı kazandı! 21:05
Faroe Adaları - Türkiye | CANLI Faroe Adaları - Türkiye | CANLI 21:03
Hüseyin Eroğlu'nun yeni adresi Samsunspor! Hüseyin Eroğlu'nun yeni adresi Samsunspor! 19:54
Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi 19:41
Daha Eski
Kastamonu Belediye Rapid Bükreş'e diş geçiremedi Kastamonu Belediye Rapid Bükreş'e diş geçiremedi 19:20
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu 18:45
Icardi whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma Icardi whatsapp yazışmalarını paylaştı! İşte o konuşma 18:30
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 3. oldu Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 3. oldu 18:12
Sivasspor’dan 3 gollü prova Sivasspor’dan 3 gollü prova 18:04
Maxi Gomez'den transfer itirafı! Maxi Gomez'den transfer itirafı! 17:47