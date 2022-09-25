Faroe Adaları - Türkiye canlı izle | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'mız, C Ligi 3. Grupta Faroe Adaları'na konuk oluyor. Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye, C grubunu galibiyetle tamamlamak istiyor. Faroe Adaları - Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE İLK 11'LERİ



FAROE ADALARI: Gestsson; Rolantsson, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen; Bjartalid, S. Vanthamar, Andreasen, Joensen, Olsen; Edmundsson

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun



FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Faroe Adaları - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.



TÜRKİYE 610. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si özel, toplam 609 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 260'ı deplasmanda, 266'sı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 827 gol attı, kalesinde 871 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 karşılaşmanın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



FAROE ADALARI İLE ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi. Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.