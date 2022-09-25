A Milli Futbol Takımı'mız Faroe Adaları karşısında! İşte muhtemel 11'ler

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 6. ve son maçında bugün Faroe Adaları'na konuk olacak. Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den yayımlanacak. Maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Ay-yıldızlılarda cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal forma giyemeyecek.

FAROE ADALARI 5 PUANDA

Öte yandan bu maç milliler için tamamen prestij önemi taşıyacak. Ay yıldızlılar grupta sırasıyla Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

FAROE ADALARI: NIELSEN, DAVIDSEN, ASKHAM, SÖRENSEN, VATNHAMAR, JOENSEN, BJARTALID, ANDREASEN, EDMUNDSSON, KLAEMINT, MEINHARD

TÜRKİYE: ALTAY, ZEKİ, OZAN, KAAN, FERDİ, İRFAN CAN, ORKUN, YUNUS, HALİL, KEREM, SERDAR

KUNTZ İLE 12. SINAVIMIZ

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 609 maçın 526'sını Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Milliler, 609 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Öte yandan Türkiye, Kuntz yönetiminde 12. maçına çıkacak. Kuntz ile 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Takım dün yaptığı antrenmanla Faroe Adaları maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma ve pas çalışmaları sonrasında taktik denemeler gerçekleştiren ay yıldızlılar sonrasında şut çalışması ile idmanı noktaladı. Oyuncular antrenmanda çok keyifliydi.

'GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ'

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını ancak, galibiyet ve gol yememe isteğini bugünkü maçta da koruduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, "Yeni isimlerle yeni bir yapılanma hedefiyle tabii ki zaman zaman aksamalar olabilir. Şu anki durumumuz gayet iyi. Yarın (bugün) gücümüzü göstereceğiz" dedi.

235'İNCİ GALİBİYET İÇİN

Milli Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 610. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 332'si resmi, 277'si ise özel olmak üzere, toplam 609 karşılaşma oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 145 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.