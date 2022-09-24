Sabırlı olalım

Milli Takımımız kendi yeri olmayan Uluslar C Ligi'nde grubunu lider tamamladı ancak son Lüksemburg maçındaki oyun kimseyi tatmin etmedi. Avrupa futbolunun vasat altı takımlarından biri olan Lüksemburg'tan 3 gol yiyen Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz hedefe konulmuştu. Alman çalıştırıcının, Milli Takım kadrosuna davet ettiği futbolculardan, oynattığı futbola kadar birçok farklı konuda çatlak sesler yükselmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada teknik direktör Stefan Kuntz'a destek çıkmaları gerektiğini söyledi, "Tercihlerine saygı duyalım" dedi.

BU SÜREÇTE BİR ÇÖZÜM YOLU VAR

Mehmet Büyükekşi şöyle devam etti: Stefan Kuntz'un Milli Takım'dan ayrılacağı yönündeki iddialar kesinlikle doğru değil. Hocamızın oyuncu tercihlerine saygı duyulması gerekiyor. Bir fikri var. Bu periyotta bir çözüm bulduk diyor. Çözüme başladığı oyuncularla yoluna devam ettiğini söylüyor. Diyarbakır'da İskoçya ile Gaziantep'te Çekya ile özel maçlar oynayacağız. İlave isimler buralarda kadroya dahil edilecektir .Hocamız elinden gelen çabayı gösteriyor. İnşallah biraz sabredersek, güzel sonuçlar da alacağız, Herkes Türk Milli Takımın sonuna kadar destek çıksın.