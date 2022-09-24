"Kuntz adil değil"

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un oyuncu tercihleri gündemdeyken, bir eleştiri de Karagümrük'ten geldi. Basın toplantısında 3 stoperinin de sakatlık yaşadığını, maçtan 1 gün önce sakatlığı bulunan Merih Demiral yerine İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'yi kadroya dahil ettiklerini belirten Kuntz'a tepki gösterildi. Kırmızı-siyahlılar, Kuntz'un kadro seçiminde adil davranmadığını belirtti. Karagümrük cephesi savunma hattında yaşanan problemlerden dolayı kadroya Caner Erkin ve Burak Bekaroğlu'nun dahil edilmesi gerektiğini savundu. İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız'a oyuncu seçme yetkisi tabii ki A Milli Takım Teknik Direktöründedir. Ancak bu yetkinin "Adalet" ile kullanılmadığı hissi tüm futbolseverler gibi kulübümüzü de ciddi şekilde rahatsız etmiştir" ifadelerine yer verildi.