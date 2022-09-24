Kapı herkese açık

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan Milli Takım'ın oyunu eleştirilmişti. Aynı zamanda teknik direktör Stefan Kuntz'un ilk kadrosu da tepkilere neden olmuştu. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop "Kuntz eleştirilecektir, ondan öncekiler de eleştirildi. Ondan sonrakiler de eleştirilecektir. Camiaların kendi oyuncularını milli takımda görmek istemeleri normal. Bu kapı her zaman, herkese açık." dedi. Altıntop, Lüksemburg maçı için şu ifadeleri kullandı: Sonuç odaklıyız. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Farklı sebeplerden böyle bir sonuç ortaya çıktı. Kaza oldu diyelim. Doğru analizlerle bunu olumlu yöne çevireceğiz inşallah. Güzel destekler de alıyoruz. Bunun devamının gelmesini istiyoruz.

CİDDİYETSİZLİK VARDI

"İçerdeki maçları kazanmak istiyoruz. 3 gol yememek istiyoruz. Basit hatalarla, konsantrasyon kayıplarıyla, ciddiyetsizlikle böyle goller yemek üzücü. Lüksemburg maçı üzerinden konuşursak üzgünüz ve mutlu değiliz. Maçtan sonra bunu arkadaşlarımıza da ilettik."

DEĞİŞİM ZAMAN ALIR

"Hedeflerimiz var. Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Değişim zaman alır. Sadece A Takım ile ilgili hedeflerimiz yok. Zincirleme olarak genç milli takımlara da sistemi yaymak istiyoruz. Milli Takımımızın en büyük avantajı büyük ilgi ve destek görmesi."