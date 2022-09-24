A Milli Takım'da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve Samet Aybaba...

Büyükekşi, "Şu anda Kuntz'u değiştirmek gibi bir şey söz konusu değil. Bir milimetre konuşması da olmadı. Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten aslında bize göre en büyük sıkıntılardan biri sabırsızlık. Süper Lig'de bir takım 4-5 maç olumsuz sonuç alınca hemen hoca değişiyor. Halbuki istikrar lazım. Hocamızla birlikte Avrupa'daki en genç takımız.