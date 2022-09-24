4 oyuncu geldi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldı. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncuların yerine Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan, Umut Bozok kadroya dahil edildi. Merih, Çağlar ve Orkun sakatlıkları, Cengiz ise Lüksemburg maçında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.