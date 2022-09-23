Zoraki tur!

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında konuk ettiği Lüksemburg karşısında 3 kez yenik duruma düştü ama sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Millilerimiz kazandığı 1 puanla UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 8'inci dakikada Martins'in golüyle 1-0 geriye düştük. 16'da Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle kazandığımız penaltıyı Cengiz Ünder gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.



GERİ DÖNDÜK

Lüksemburg, 37'de Danel Sinani'nin attığı golle bir kez daha öne geçti: 1-2. Bu gole cevabımız gecikmedi. 39'da Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çarprazından vuruşunda Maxime Chanot'un ters vuruşunda top ağlara gitti ve devre 2-2 berabere bitti. Lüksemburg, 69'da Gerson Rodrigues'in golüyle 3-2'yi buldu. Şok gollerle üzüldüğümüz akşamda kilidi çözen isim İsmail Yüksek oldu. 87'de attığı müthiş golle A Millilerimiz, sahadan 3-3 berabere ayrıldı.



BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu karşılaşmayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile birlikte takip etti.



LÜKSEMBURG'A KARŞI 9. SINAV

Türkiye ile Lüksemburg, dün akşam 9'uncu kez karşılaştı. 22 Ekim 1972'de oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Millilerimiz, sonrasındaki 7 mücadeleyi ise kazanmıştı. Millilerimiz, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak 50 yıl sonra rakibine puan kaybetmiş oldu.