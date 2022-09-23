Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Stoperlerde Ozan, Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda en istikrarlı oynayan isim. Onu tercih etmeyip Çağlar ve Kaan gibi kendi takımında oynamayan, sonra da orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'yi de stopere çeken Kuntz'un ne yaptığını sanırım kendinden başka kimse anlamamıştır.