Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Süper Lig'in açılış maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaydı. Kuntz ise bu maçta olup, Türk Milli Takımı oyuncularını izleyeceğine Almanya'da Sat 1 televizyonunda Frankfurt-Bayern Münih maçını yorumluyordu.
Bizim ülkemizden kazanıp, bedeni ülkemizde olup aklı Almanya'da olan bir teknik adamın Türk futboluna katkısı ne kadardır diye insan düşünmeden edemiyor. Aynı zamanda milli maçlardan sonra vaktini genelde kendi ülkesinde geçiriyor.
Lüksemburg sıradan bir ülke takımı olabilir. Burada seçtiği oyuncular, sahada yer alan sisteme göre oynattığı mevki itibariyle o profile uygun değiller.