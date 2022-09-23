Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların zayıf rakibinden üç gol yemesi tartışılırken, mücadeleyi Fotomaç Gazetesi'nde değerlendiren Reha Kapsal, teknik direktör Stefan Kuntz için flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:24
Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Süper Lig'in açılış maçı İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaydı. Kuntz ise bu maçta olup, Türk Milli Takımı oyuncularını izleyeceğine Almanya'da Sat 1 televizyonunda Frankfurt-Bayern Münih maçını yorumluyordu.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Bizim ülkemizden kazanıp, bedeni ülkemizde olup aklı Almanya'da olan bir teknik adamın Türk futboluna katkısı ne kadardır diye insan düşünmeden edemiyor. Aynı zamanda milli maçlardan sonra vaktini genelde kendi ülkesinde geçiriyor.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Lüksemburg sıradan bir ülke takımı olabilir. Burada seçtiği oyuncular, sahada yer alan sisteme göre oynattığı mevki itibariyle o profile uygun değiller.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Amaç, burada hep fazla hücumcuyla oynayıp gol atmak, galibiyet olmamalı.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Ferdi yüksek enerjiyle oynadı ve başarılıydı ama oyun kurucu değil, Orkun da değil.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Ön alanda zaten Cengiz tandanslı bir oyun oynanıyor, o da kafasına göre daha arkadaşlarıyla kombinasyonlar kurmadan bencilce hareket ediyor.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Sağ kulvarda Zeki ile hiç uyumu yok. Sol kulvarda da Eren ile Kerem'in yok. İki santrfor Enes ile Halil hiç birbirini tamamlayan oyuncular değil.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Stoperlerde Ozan, Avrupa'nın 5 büyük liginde şu anda en istikrarlı oynayan isim. Onu tercih etmeyip Çağlar ve Kaan gibi kendi takımında oynamayan, sonra da orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'yi de stopere çeken Kuntz'un ne yaptığını sanırım kendinden başka kimse anlamamıştır.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Böyle zayıf takımlara karşı oyun prensiplerini oturtmamız gerekir. Bu kadar zayıf rakipten hücum geçişi yememiz, pozisyonlar vermemiz gayet doğal.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

Çünkü orta saha yerleşimi çok yanlış. Ön alan presi yok. Bu saha içi kötü organizasyonun ne kadar zayıf olan Lüksemburg takımına karşı oynasak da bize cezayı kesmeleri gayet doğaldı.

Stefan Kuntz için flaş sözler! "Bedeni ülkemizde aklı Almanya'da"

İsmail ile İrfan'ın doğru pozisyonda orta sahada kendi mevkilerinde niye başlamadıkları da ilginçti. Ama en önemlisi Türk Milli Takımı'ndan uzak olan Kuntz'un felsefesi, oyun anlayışı ve disiplini olmayan Milli Takım'ın başarılı olması beklenemezdi.

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