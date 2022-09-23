Haberler A Milli Futbol Takımı Hedefte Kuntz var

Hedefte Kuntz var

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası eleştiri okları teknik direktör Stefan Kuntz'a döndü. Gerek ilk 11 tercihleri, gerekse devre arasındaki değişiklikleriyle eleştirilen Alman teknik adam, maç sonunda, "Bugün iyi şeyler de oldu, kötü şeyler de. Tabii ki kötü şeyler daha fazlaydı, bu yüzden tatmin edici bir şey değil. Öncelikle hedefimize ulaşmış bulunuyoruz, lig çıktık. Takımın mantalitesini bir noktada beğendim çünkü her geri düşüşümüzde, geri dönmeyi başardık. Defansif anlamda, bugün iyi değildik" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
Hedefte Kuntz var

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası eleştiri okları teknik direktör Stefan Kuntz'a döndü. Gerek ilk 11 tercihleri, gerekse devre arasındaki değişiklikleriyle eleştirilen Alman teknik adam, maç sonunda, "Bugün iyi şeyler de oldu, kötü şeyler de. Tabii ki kötü şeyler daha fazlaydı, bu yüzden tatmin edici bir şey değil. Öncelikle hedefimize ulaşmış bulunuyoruz, lig çıktık. Takımın mantalitesini bir noktada beğendim çünkü her geri düşüşümüzde, geri dönmeyi başardık. Defansif anlamda, bugün iyi değildik" dedi.

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