Türkiye - Lüksemburg maçında İsmail Yüksek ceza sahası dışından böyle avladı | İZLEDİ

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımı'mız sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.



Ay-yıldızlılarda 81. dakikada oyuna giren İsmail Yüksek attığı golle maça damga vurdu.



88. dakikada Zeki Çelik'in yerden pasında topla buluşan genç oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla Lüksemburg kalesini avladı.



İlk milli maçında golle tanışan İsmail Yüksek büyük sevinç yaşadı.





İşte o gol...