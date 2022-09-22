Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Lüksemburg maçında İsmail Yüksek ceza sahası dışından böyle avladı | İZLEDİ

Türkiye - Lüksemburg maçında İsmail Yüksek ceza sahası dışından böyle avladı | İZLEDİ

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılarda oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, ilk milli maçında çok klas bir gole imza attı. Zeki Çelik'in yerden pasında topla buluşan genç oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. İşte o gol...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:43 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 23:48
Türkiye - Lüksemburg maçında İsmail Yüksek ceza sahası dışından böyle avladı | İZLEDİ

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımı'mız sahasında Lüksemburg'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Ay-yıldızlılarda 81. dakikada oyuna giren İsmail Yüksek attığı golle maça damga vurdu.

88. dakikada Zeki Çelik'in yerden pasında topla buluşan genç oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla Lüksemburg kalesini avladı.

İlk milli maçında golle tanışan İsmail Yüksek büyük sevinç yaşadı.


İşte o gol...

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