"Mükemmel bitireceğiz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç öncesi basın toplantısında "Şu anda benim için 1'inci öncelik, Uluslar Ligi'ni en mükemmel şekilde bitirmek çünkü burada olurum ya da olmam, bilinmez. EURO 2024 Elemeleri'ne gidemezsek 2'nci şansımızı cebimize koymak isteriz" dedi. Alman çalıştırıcı "Şu anda kendini bulmuş, ilk 4 maçta birlikte rahat hareket eden bir oyuncu grubuna sahip olduk. Sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik" diye konuştu. Kuntz vakit buldukça alt yapı takımlarını izlediğini da dile getirdi.