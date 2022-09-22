Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Galatasaray'ın transferin son gününde Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığnda kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alıp almayacağı konusu kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Galatasaray cephesinden başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması gerektiğini vurgulamıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynatılması gerektiğini ifade etmişti. Konuya ilişkin TFF'nin resmi sitesinden bir paylaşım yapıldı. İşte ayrıntılar...