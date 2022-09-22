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Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bedelle transfer ettiği Yusuf Demir'in A Milli Futbol Takımı'nda oynayıp oynamayacağına dair polemikler devam ederken, konuya ilişkin TFF'den yeni bir açıklama geldi. Peki, Yusuf Demir hangi şartlarda A Milli Futbol Takımı'nda oynayabilir? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:34 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:38
Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Galatasaray'ın transferin son gününde Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığnda kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in yerli statüsünde yer alıp almayacağı konusu kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Galatasaray cephesinden başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynaması gerektiğini vurgulamıştı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynatılması gerektiğini ifade etmişti. Konuya ilişkin TFF'nin resmi sitesinden bir paylaşım yapıldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın Rapid Wien'den kadrosuna dahil ettiği Yusuf Demir, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil oldu ve etkili performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yusuf Demir'in gösterdiği etkili performansın ardından genç oyuncunun yerli statüsünde oynatılıp oynatılmayacağı tartışma konusu oldu.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

GALATASARAY CEPHESİNDEN TEPKİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynatılması gerektiğini ifade etmişti. Buruk, "Bizim için en büyük zorluk 3 Türk kuralı. Yusuf geldi ancak yabancı statüsünde. Bu çocuk Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor. Anlamak çok güç." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Yusuf Demir konusunda gereken başvuruların yapılacağını söylemişti. Başkan Özbek, "Yusuf Demir evladımız. Genç yaşta Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve Barcelona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Her kategoride oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım derken çok böyle acayip bir laf etmiş mi oluyoruz. Elbette çalışma gerektiriyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekir. Bu kurallar kendi kendine mi değişecek. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

EMRE BELÖZOĞLU: TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMALI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile karşılaşacakları maçın öncesinde Yusuf Demir konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Belözoğlu, "Yusuf Demir'in kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum. Bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa bence şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut'ta belirli bir seneden önce geldiği kural. O yüzden Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya'yı tamamen karşısına almış bir oyuncu." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYABİLİR Mİ?

Yusuf Demir'in mavi kartı olması Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre Türk statüsünde oynamasına yetmiyor.

TFF'nin yayınladığı 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı belgeye göre; "A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bu kuralın ilk olarak yürürlüğe girdiği 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu şartı aranmaz" ibaresi yer alıyor.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Ajansspor'un haberine göre; Yusuf Demir, 15 Haziran 2015'ten sonra Avusturya Milli Takımıyla 4 maça çıktığından dolayı yabancı statüsünde sayılıyor.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

2015 öncesi mavi kart alan futbolcular Türkiye Milli Takımı'nda yer alma şansı olsun olmasın Türk statüsünde forma giyebiliyor. Mesut Özil, bu statüden dolayı Başakşehir'de yerli statüsünde oynuyor. 2015 öncesi Avusturya Milli Takımı'nı seçen ve mavi kartı bulunan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak Türkiye'de yerli statüsünde sayılmıştı.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Yusuf Demir'in Türkiye Milli Takımı'nda oynama şansı bulunmuyor. Genç oyuncunun yerli statüsünde oynayabilmesi için TFF'nin talimat değiştirmesi gerekiyor. TFF, "Türkiye vatandaşlığı veya mavi kartı bulunanlar yerli statüsünde oynayabilir" derse, Yusuf Demir de gelecek sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilir.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

TFF'NİN SİTESİNDEN PAYLAŞIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası oluşan resmi A takım oyuncu listelerini yayınladı. TFF yayınladığı listede, Galatasaray 'ın yerli statüsünde ve milli takımda oynaması gerektiğini açıkladığı Yusuf Demir'in milli takım için uygun olmadığını belirtti.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

TFF, yayınladığı kulüplerin A takım tescil listelerinde Yusuf Demir için A Milli Takım'da oynamaya uygun değil dedi. 30 futbolcuyu tescil eden Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Okan Kocuk, Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün A Milli Takım'da oynamaya uygun olarak işaretlendi.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

FENERBAHÇE'DE 32 OYUNCU TESCİL EDİLDİ
Fenerbahçe ise 32 futbolcu tescil etti. Bu futbolcular arasından Altay Bayındır, Arda Güler, Bora Aydınlık, Çağtay Kurukalıp, Emre Mor, Erkan Arda Çağdaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsak Vural, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Kocatürk A Milli Takım için uygun bulundu.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

BEŞİKTAŞ'IN 18 TÜRK'Ü VAR HİÇBİRİ A MİLLİ DEĞİL
Beşiktaş'ın tescil ettirdiği 32 futbolcudan 18'i yerli statüde bulundu. A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadroda hiçbir Beşiktaşlı futbolcunun yer almaması Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çekti.

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Berkay Vardar

Umut Meraş

Cenk Tosun

Demir Ege Tıknaz

Emre Bilgin

Salih Uçan

Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi

Emrecan Uzunhan

Ersin Destanoğlu

Mert Günök

Oğuzhan Akgün

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