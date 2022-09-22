Galatasaraylı Yusuf Demir A Milli Takım'da oynayabilir mi? TFF açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Yusuf Demir konusunda gereken başvuruların yapılacağını söylemişti. Başkan Özbek, "Yusuf Demir evladımız. Genç yaşta Avrupa'nın dikkatini çekmiş ve Barcelona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Her kategoride oynamış. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için bir kıvanç kaynağı. Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım derken çok böyle acayip bir laf etmiş mi oluyoruz. Elbette çalışma gerektiriyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekir. Bu kurallar kendi kendine mi değişecek. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü." ifadelerini kullanmıştı.