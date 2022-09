A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz Lüksemburg maçı sonrası konuştu

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Her zaman öğrenen, gelişen bir takımız. Bazen çıkışlar ve yükselişler olur. Kaybetseydik geriye doğru bir adım atmış olacaktık. Beraberliği yakalamayı başardık. Bugün tatmin edici değildi. İyi şeyler de oldu, kötü şeyler de oldu ancak kötü şeyler daha fazlaydı. Her şeyden önce Uluslar Ligi'nde yükselmeyi başardık. Muhakkak kayıplar da olacaktır. Nasıl istersek tartışabiliriz bu konuyu. Bu beraberlikten bir ders çıkarırsak eğer bu bizim için bir geri gidiş olmaz. Ancak ders çıkarmazsak o zaman bir problem vardır demek." ifadelerini kullandı.

BİREYSEL HATALARDAN GOL YEDİK

Yenilen 3 gole değinen Kuntz, "En iyi 3 savunma oyuncumuzu kaybettik. Bunu da gözden kaçırmayalım. Bireysel hatalardan dolayı gol yedik. 6 üst düzey oyuncumuz yoktu. Herkesin kendi adına dersler çıkarması gereken bir maçtı. Bu maçın da düzgün şekilde bir özetini çıkarmalıyız." dedi.

Ozan Kabak hakkında konuşan Kuntz, "Ozan Kabak'ın da bir sakatlığı vardı. Çağlar da sakatlanınca öyle bir değişiklik yapmak zorunda kaldık." Defansif oyuna hazırlanmak hücumdan savunmaya doğru yapılır. Bu akşam bunu iyi yapamadık. Ozan Kabak son lig maçında oynadı, Merih Demiral son maçlarında oynamıştı. Zaten kadromuza 4 stoper çağırmıştık ve hepsi idmanlara çıktılar. Ancak maçtan bir gün önce Merih ve Ozan sakatlandı. Maç içinde de Çağlar sakatlandı. Bunu nereden bilebilirdim? Merih, Ozan ve Çağlar'ın sakatlığından sonra Valencia'dan Cenk Özkaçar'ı aradık ve milli takım kampına çağırdık. Santrafordan kaleciye kadar herkesin bu mücadeleyi vermesi lazım, bu acıyı hissedip başarılı olması lazım. Bazı oyuncularımızın takımlarında daha düzenli oynaması da gerekiyor bu da bir etken." dedi.

SÖZ VERİYORUM

Kuntz, "Size söz veriyorum, bundan sonra hiç şaka yapmayacağım Türkiye'de. Sergen ile ilgili bir şaka yapmıştım ve başım ağrımıştı. Dün de 'belki burada olurum belki olmam' diye şaka yapmıştım. Bir daha şaka yapmıyorum. Ferdi Kadıoğlu sağ bek, sol bek vs. birçok mevkide oynayabiliyor. Pozisyonunu oyununun gidişatına göre değiştirebileceğim joker bir oyuncu olduğu için bugün ona şans verdim. Yaratıcı özelliğinden faydalanmak istedik ve iyi bir iş çıkardı." dedi.

İsmail Yüksek hakkında konuşan Kuntz, "İsmail Yüksek ve İrfan Can aramıza yeni katılan oyuncular olduğu için bugünlük onlara ilk 11'de görev vermedim. Faroe Adaları maçı kadrosu için önce kadromuzdaki oyuncuların durumuna bakacağız ve ona göre karar vereceğiz." dedi.

OFANSİF OLARAK İYİ İŞLER ÇIKARDIK

Kuntz, "Önünüze çeşitli engeller çıkar. Bugün berabere kaldık, mağlup olmadık. Ofansif olarak iyi işler çıkardık ve sonuna kadar denedik. Nakavt olmadık, sadece bize bir uyarı oldu bu beraberlik." ifadelerini kullandı.