Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg'u konuk edecek. Milli maç öncesinde birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:30
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 Türkiye - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Lüksemburg ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

DİĞER
Onlar Türkiye’nin en güzel en çekici kadınları! İşte son 37 yılın Miss Turkey güzelleri...
Demet Akalın'ın güzellik yarışması yorumuna Neşe Erberk'ten olay cevap! Kızı Miss Turkey 2022'de üçüncü olmuştu: "Hira'yı ayıp olmasın diye..."
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk
Cimbom'dan Yunus Akgün bombası! 20 katına imza atıyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Stefan Kuntz konuşuyor | CANLI
Milliler çalışmalarını salonda gerçekleştirdi
İLKSAN ARAÇ KAMPANYASI BAŞVURUSU
Ağlayan bebek en iyi nasıl sakinleştirilir?
KPSS Ortaöğretim geç başvuru başladı mı, ne zaman bitecek, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine Bomba transfer iddiası! Kim dünya devine 15:06
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 14:14
Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk 14:03
Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik Beşiktaş'ta 5 büyük sorun! İşte o istatistik 14:01
G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak G.Saray'da sürpriz operasyon! Taşlar yerinden oynayacak 13:56
Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! Volkan Demirel resmen Hatayspor'da! 12:55
Daha Eski
Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler Ferdi'ye 3 talip birden! Derbide izleyecekler 12:01
Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam Galatasaray transferleriyle dünyayı salladı! İşte o rakam 11:50
Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik Trabzonspor Hamsik ile güvende! İşte o istatistik 11:44
Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi Pistiolis: Türkiye Fransa'yı yenseydi finale giderdi 11:37
İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" İngilizler yazdı! "Beşiktaş'tan ayrılması gerekiyor" 11:12
Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? Türkiye U19 - Lüksemburg U19 maçı saat kaçta? 11:04