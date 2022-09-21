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Stefan Kuntz Lüksemburg maçı öncesi konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak olan Lüksemburg maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. Kuntz'un açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:47 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
Stefan Kuntz Lüksemburg maçı öncesi konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaşacak.

Perşembe günü oynanacak mücadele öncesinda teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolculardan Ozan Kabak basın toplantısı düzenliyor.

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İşte açıklamalarından öne çıkanlar

STEFAN KUNTZ

Mayıs - Haziran ayında oynadığımız 4 maçı hangi kadroyla geçirseydim, o takımla devam etmek istedim.Sakatlık olmasaydı, yine o kadroyu koruyacaktım. Bir kitap oluşturmaya başladık, maçları izledik ve bu oyuncuları çağırmakta karar verdik.

OZAN KABAK

Geçen seneki ve bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak bir fark yok. Sadece tanıdığım bir lige geri döndüm, sonuçları gelmeye başlayınca da kendimi daha iyi hissediyorum.

Güzel başladım sezona Almanya'da. Hoffenheim'da iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İyi bir futbolcu olduğumu düşünen insanlar var, bu beni motive etti. Almanya Ligi'ne uygun olduğum için adaptasyon sürecimi hızlı atlattım.

İnşallah gol yemeden maçlarımızı kazanmaya devam ederiz ve bu seviyede olmayı hak etmediğimizi kanıtlamış oluruz.

Hocamız bize gol yemeden lider olarak gruptan çıkma hedefi koydu. Çok şükür bu hedefe ulaştık. Savunma oyuncusu olarak bu üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Aksine, daha çok motive oluyoruz.

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