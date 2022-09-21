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Büyükekşi moral verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım'ın ilk günkü idmanına ziyarete gelmesi oyuncular üzerinde ekstra moral oldu. Futbolcular, başkanın sahada kendileriyle ilgilenmesinden çok memnun kalırken, yönetimin zaman zaman böyle ziyaretler yapacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Büyükekşi moral verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım'ın ilk günkü idmanına ziyarete gelmesi oyuncular üzerinde ekstra moral oldu. Futbolcular, başkanın sahada kendileriyle ilgilenmesinden çok memnun kalırken, yönetimin zaman zaman böyle ziyaretler yapacağı belirtildi.

HAMİT ALTINTOP DA&NBSP;KENARDAN İZLEDİ
Milli Takım idmanını yönetim de takip etti. Antrenman, ısınma ve pas çalışmasının ardından top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmayı, A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

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