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A Milli Takım Lüksemburg karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Merih Demiral takımla çalışmalarda yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:08
A Milli Takım Lüksemburg karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Dün yapılan antrenmana dizindeki sakatlık nedeniyle katılamayan Merih Demiral da bugün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde Stefan Kuntz'un oyuncularıyla bir konuşma yaptı. İdman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takım kalecileri idmanın başında özel gözlüklerle çalıştı. Bu çalışmanın kalecilerin, algı ve beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

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