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Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları'na konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 17:00
Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Faroe Adaları maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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