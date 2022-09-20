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A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları

Son dakika spor haberi: UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, perşembe günü Lüksemburg ile oynanacak maçı hazırlıklarına devam etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:03 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 12:05
A Milli Takım'da Lüksemburg maçı hazırlıkları

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Dizinde sakatlığı bulunan Merih Demiral antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlı ekibin idmanında dün geç saatlerde kampa katılan Ozan Kabak, Enes Ünal, Zeki Çelik ve Orkun Kökçü yer aldı. Dün salonda çalışan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da antrenmanda takımla çalıştı.

Antrenman Stefan Kuntz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Kuntz, yaptığı konuşmada oyuncularından, son iki maçı da gol yemeden kazanmalarını istedi.

İdman, ısınma ve pas çalışmasının ardından top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lüksemburg maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını çarşamba günü gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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