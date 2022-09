Yeni kadro

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg'u ağırlayacak. 25 Eylül'de ise rakip deplasmanda Faroe Adaları olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu iki karşılaşmanın aday kadrosunu açıkladı. Her zamanki gibi kadroya çağırılan ve davet almayan isimler tartışmalara sebep oldu. Alman çalıştırıcı hedeflerinin 2'de 2 yaparak yollarına devam etmek olduğunu belirtti. Her maçı ciddiye alarak oynamaları gerektiğini vurguladı.

HENÜZ GOL YEMEDİK

Milliler, Uluslar Ligi'nde çıktığı 4 maçı da kazandı. Litvanya'yı 2-0 ve 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve Faroe Adaları'nı 4-0 yendi. Ay-yıldızlılar şu ana kadar rakip ağları 14 defa havalandırdı. 4 maçta maksimum 12 puanı topladı. Kalesinde ise gol görmedi. Artı 14 averajla Lüksemburg'un 5 puan önünde rahat şekilde liderliğini sürdürüyor. Millilerde hedef kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrılmak. Aynı zamanda grubu gol yemeden tamamlamak. Özellikle savunma oyuncuları bunu çok istiyor.