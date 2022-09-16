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SON DAKİKA - A Milli Futbol Takımı'mızın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. . Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz, 22 ve 25 Eylül'de oynanacak müsabakaların aday kadrosunu belirledi. Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut ilk kez kadroda yer aldı. İşte o isimler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:39 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 14:59
SON DAKİKA - A Milli Futbol Takımı'mızın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'mızın Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroda Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut'a ilk kez şans verdi.

22 Eylül Perşembe günü 21.45'te Türkiye sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Eylül Pazar günü 21.45'te Faroe Adaları ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

İşte aday kadroda yer alan isimler...
Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu Rıdvan Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu , Serdar Dursun.

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