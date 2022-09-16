A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı. Ayyıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı- beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı. Koleksiyon, "Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı. Ayyıldızlıların yeni sezon formaları, kırmızı- beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı. Koleksiyon, "Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıktı.