Stefan Kuntz'dan Devler Ligi sözleri! "Bu durum açıklanamaz"

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grup kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kuntz, 1995-1996 sezonundan sonra Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması konusunda, "Açıklanabilecek bir durum değil. Bu kulüpleri ilgilendiren bir konu. Trabzonspor için şans dilemiştim. Elbette bu durum güzel değil." dedi.

Avrupa'nın farklı takımlarında forma giyen Türk oyuncuların da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağına dikkati çeken Alman teknik adam, "Doğru hatırlıyorsam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek beş milli oyuncu var. Ajax'da Ahmetcan Kaplan, Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Borussia Dortmund'ta Salih Özcan ve Olimpik Marsilya'da Cengiz Ünder. Türk milli futbolcuları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde izlemek keyifli olacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçının bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağının hatırlatılarak finalde hangi takımın olabileceği sorusuna Kuntz, "Almanya'ya yakın olduğum için Bayern Münih'in finale çıkacağını tahmin ediyorum." şeklinde yanıt verdi.