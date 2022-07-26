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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı

Son dakika spor haberleri... A Milli Takım'ın Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı. Tecrübeli teknik adam, "Üç gün sürecek ve yaklaşık 900 antrenörün katılacağı bu etkinlikte meslektaşlarımla fikir alışverişinde bulunabileceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 11:30
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne katıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kuntz'un, Almanya Futbol Antrenörleri Derneği tarafından organize edilen ve yaklaşık 900 çalıştırıcının katıldığı etkinlikte "Oyuncu Gelişiminde Teknolojinin Rolü" başlıklı sunum yaptığı belirtildi.

59 yaşındaki Alman teknik adam ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dortmund'da düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi'nin misafiri oldum ve 'Oyuncu Gelişiminde Teknolojinin Rolü' başlıklı bir sunum yaptım. Üç gün sürecek ve yaklaşık 900 antrenörün katılacağı bu etkinlikte meslektaşlarımla fikir alışverişinde bulunabileceğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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