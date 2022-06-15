Haberler A Milli Futbol Takımı Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Litvanya'yı 2-0 yenerek grupta 4 maçta 4. galibiyetine ulaştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 07:54
Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - YETERLİ DEĞİL!

Milli Takım, oynadığı C Ligi'nde dört maçta da beklendiği gibi galip gelerek, grup lideri olarak çıkması neredeyse garantiledi.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Yalnız bu galibiyetler, oynanan oyunun kalitesiyle eşdeğer değil.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Saha içinde oyuncuların bir kısmı kendi kafasına göre ve disiplinsizce, bireysel oynamak istiyorlar.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Topun kaptırıldığı yerde pres de yok, geriye koşup savunmaya yardım da yok.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Kuntz, Lüksemburg maçından sonra yaptığı konuşmada "Daha ne isteniyor ki? Herkes Milli Takım'dan memnun olmalı" beyanatını verdi.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Tabii ki ülkenin Milli Takım'ı, hepimizin Milli Takım'ı.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Başarılı olmasını hepimiz canı gönülden istiyoruz.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Yalnız bu temenninin gerçeğe dönüşmesi açısından da Milli Takım'ın eksikliklerini özellikle böylesine kolay rakiplere karşı insanların dile getirmesi gayet doğal.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Milli Takım'ımız galip geliyor ama yalnız bu yeterli değil.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Bizim standardımız ve seviyemiz daha yüksek olduğu için bu oynanan oyunlar; çok bireysel, doğaçlama, günlük, anlık yetenekle çözülecek oyunlara dönmeye başladı.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Saha içi organizasyonumuz eksik, alan yaratma ve alanı kullanmada ortak akıl üretemediğimiz gibi temel oyundaki yapısal bozukluklar yalnız güçsüz takımlara gol atınca ortadan kalkmıyor.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Çünkü bizi bekleyen bu ulusal lig maçlarından sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri var.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Bu takımın daha fazla gelişime ihtiyacı olduğu net bir şekilde görülüyor.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Salih Özcan, Milli Takım için kesinlikle çok büyük bir kazanç.

Reha Kapsal Türkiye-Litvanya maçını değerlendirdi

Kuntz'un bizi getireceği nokta Norveç'i yenebilen, play-off'ta Portekiz gibi düşüşte olan bir milli takıma mağlup olmayan, hazırlık maçı da olsa İtalya karşısında varlık gösteremeyen bir takım değil, bu seviyedeki takımlara meydan okuyan, problem çıkartan, istediği skoru alan, güçlü oyunuyla güçlü bir takım hazırlaması ve ortaya çıkarmasıdır.

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