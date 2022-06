Dört dörtlük performans

A Milliler, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk etabı gol yemeden ve kayıpsız geçti: 2-0. İzmir'de oynanan 1. Grup'taki 4. maçın ilk yarısı 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi. 7. dakikada Cengiz'in şutunda üst direk gole izin vermedi. 36'da Kerem'in şutunu kornere çelen kaleci Bartkus, 1 dakika sonra Cengiz Ünder'in ortasında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda gole engel olamadı. Fransız kadın hakem Frappart, topun çizgiyi geçtiğini tespit etti.

SON ETAP EYLÜLDE

İkinci yarıya da etkili başladık. 51. dakikada Cengiz, Armanavicius'un müdehalesi ile yerde kaldı. Hakem Frappart, VAR'da izleyip beyaz noktayı gösterdi. 54'te topun başına gelen Hakan Çalhanoğlu, farkı 2'ye çıkardı. Cengiz 80'de gole giderken bu kez Milasius tarafından indirildi. Frappart'ın çaldığı penaltıyı yine Cengiz kullandı, kaleci Bartkus ayakları ile çeldi. İlk etabı 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvede kapatan A Milliler, 22 ve 25 Eylül'deki iki maçla ligi tamamlayacak.

İLK YARIDA 17 ŞUT...

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynadığımız Litvanya karşılaşmasının ilk yarısında rakip kaleyi adeta ablukaya aldık. İlk yarıda rakip kaleye 17 şut gönderen Türkiye, Uluslar Ligi tarihinde en yüksek sayıya ulaştığı ilk 45 dakikayı geride bıraktı.

DİĞER MAÇ BERABERE

Grubumuzda oynanan diğer maçta Lüksemburg ile Faroe Adaları 2-2 berabere kaldı. Lüksemburg'un gollerini Rodrigues ve Barreiro atarken, Faroe'nin iki golü Bjartalid'den geldi. Lüksemburg 7 puana, Faroe Adaları 4 puana çıktı.

TERİM SONRASI BİR İLK

Kuntz, Terim'den (Kasım 2005- Mart 2007 arasında 5G) bu yana Türkiye'nin başında üst üste dört resmi maçtan galibiyetle ayrılan ilk hoca oldu.

İZMİR'DE ŞÖLEN VARDI

İzmirli futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'nda ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı. Milli maça hasret kalan İzmirliler stadı doldurdu. 20 bin taraftar tribündeki yerlerini alarak Türkiye'ye büyük destek verdi. Tribünler dağıtılan Türk bayraklarıyla da görsel şov düzedi.

HAKAN'DAN YİNE KATKI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, yine skora direkt katkı yaptı. UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maçlık seride 2 gol, 1 asistle oynayan Hakan, bu organizasyon başladığından beri 6 gole (4 gol, 2 asist) direkt katı yaptı.

ALTIN KAFA KAAN AYHAN

Litvanya karşısındaki ilk golümüzü atan Kaan Ayhan yine kafasını konuşturdu. Başarılı stoper, milli formayla attığı 5 golün dördünü kafayla attı. Mart 2019'dan bu yana kafayla en çok gol atan oyuncumuz oldu.

HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Öncelikle dört maçlık hedefimize ulaştık. Dördünü de kazandık ve gol yemedik. Yüzde 90'ın üzerinde bir pas isabeti yakaladık. Gerçekten gurur verici. İlerisi için umut verecek bir başarı. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza adeta kanat taktılar. Arzulu oynadık, takımımla gurur duyuyorum. Şimdi eylül ayındaki maçlara odaklanacağız" diye konuştu.

ÜMİT MİLLİLERİN VEDASI: 2-3

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu son karşılaşmasında Danimarka'ya 3-2 yenildi. A Spor'dan naklen yayınlanan maçta ümitlerimizin gollerini Barış Alper ve Bertuğ kaydetti. Ümit Milliler, grubu 3. sırada bitirdi.