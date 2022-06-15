Haberler A Milli Futbol Takımı Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, C ligi 1. grup maçında Litvanya'yı 37. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken de mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 08:31
Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

ALİ GÜLTİKEN - ALKIŞI HAK ETTİLER

Kalecimiz Altay'ın adını duymadığımız bir maçı geride bıraktık.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Bu şu demek; 90 dakikanın büyük bölümünde rakibin yarı sahasında ve ceza sahası civarında oynadık.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Planladığımız ve yapmak istediğimiz birçok şeyi uygulayabildiğimiz bir maç oldu.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

İki takım dengesi açısından karşılaştırma yapmak doğru olmaz.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Oyuncu kalitemiz ve Milli Takım'ımızın genel yapısı, su götürmez derecede Litvanya'nın üzerinde...

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Zaten normal şartlarda bu tür bir grubun içinde olmamamız lazım. Ama güzel olan şu, 'Eğer buradaysak bunu da kendi adımıza bir avantaja dönüştürelim' düşüncesinin gerçekleştiğini görüyoruz.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Oyuncuların hepsi bu 4 maçlık seride işlerine sahip çıktılar.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Zorlu sezonları geride bırakmalarına rağmen görevlerini ciddiye aldılar. Bu da alkışı hak ediyor.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Kazanırken, Milli Takım'ımızın oyun formatında neleri daha iyi yapması isteniyorsa bunların inşaa edilmeye çalışıldığını gördük. Bu da önemli bir gelişim.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Dün akşamın açık ara en iyi oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'ydu... Kaptan olarak ciddi bir sorumluluk aldı.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Onunla birlikte Cengiz'in ve Kerem'in birlikteliği Milli Takım'ı özellikle rakip ceza sahası civarında daha etkili hale getirdi.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Oyunun genel temposu içinde rakip sahada kalmaya çalışan ve top rakibe geçtiğinde reaksiyon gösterip en kısa sürede tekrar oyuna hakim olma düşüncesi maçın büyük bölümünde karşılık buldu.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Kaan ve Çağlar'ın öne çıkışları, hamle zamanlamaları ve orta alanın merkezinde Serdar'ın doğru pozisyon alışı, oyunun Bizim Çocuklar açısından akıcı olmasında büyük rol oynadı.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Bu tür rakipler sizi çok fazla zorlamaz, önemli olan sizin kendinizi zorlayarak temponuzu yükseltmenizdir.

Ali Gültiken'den dikkat çeken Türkiye-Litvanya maçı yorumu!

Milliler kendi adına bunu gerçekleştirirken cebine koyduğu üç puanla da hedefe yürüyor.

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