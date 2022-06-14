Türkiye Litvanya maçı sonrası Stefan Kuntz'dan galibiyet sözleri: Takımımla gurur duyuyorum!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti değerlendirdi.

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

Hedeflerimize ulaştık. Hiç gol yemeden 4 maçımızı kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Kalabalığa teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeleri çok önemli. Şu anda bir kupa kazanmadık biliyorum. Ancak Türk taraftarlar, takımlarıyla gurur duyabilirler.

Bence bu kitabın ilk bölümünü çok iyi bir şekilde yazdık. Bundan sonra çalışmalarımıza devam edip kitabın ikinci bölümü için odaklanacağız.