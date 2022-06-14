Kalpten oynuyoruz

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kalecimiz Altay Bayındır, Litvanya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. "26 tanesi de iyi olan oyunculara sahibim. Herkese sordum ve yorgun değiliz cevabını aldım. Bu onların ne kadar kalpten oynadıklarını gösteriyor" diyen Alman teknik adam, "Umarım bütün oyuncular oynamaya hazırdır. Bir diğer konu da Altay'ın bahsettiği tatil konusu, onların da beklentisi var. Onun da getireceği son bir zevk karşılaşmaya değişik bir anlam katabilir" dedi. Kuntz, aday kadroya çağırılan oyuncularla ilgili olarak da "Daha önce söylediğim gibi kapımız iyi performans gösteren herkese açık. Hatta buradaki arkadaşlara, 'O kadar iyi oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler' şeklinde şaka yaptım" ifadelerini kullandı.