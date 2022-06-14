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İşte Türkiye'nin Litvanya maçında kazandığı penaltı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Litvanya, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele'nin 53. dakikasında Cengiz Ünder ceza sahasında yerde kaldı. Fransız hakem Stephanie Frappart önce devam dedi daha sonra gelen uyarıyla pozisyonu izleme kararı aldı. Frappart pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 23:09 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 23:09
İşte Türkiye'nin Litvanya maçında kazandığı penaltı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin 53. dakikasında Cengiz Ünder ceza sahasında yerde kaldı.

Fransız hakem Stephanie Frappart önce devam dedi daha sonra gelen uyarıyla pozisyonu izleme kararı aldı.

Frappart pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İŞTE PENALTI POZİSYONU:






NOT: Görüntüler TRT 1'den alınmıştır

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