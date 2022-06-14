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Bayrağa hizmet

Milli Takımımız'ın kalecisi Altay Bayındır, bayrak vurgusu yaptı. Bayındır, "Bizim için önemli olan bu bayrağa, armaya hizmet etmek. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç" açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Bayrağa hizmet
Milli Takımımız'ın kalecisi Altay Bayındır, bayrak vurgusu yaptı. Bayındır, "Bizim için önemli olan bu bayrağa, armaya hizmet etmek. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç" açıklamasını yaptı.
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