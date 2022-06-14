Bayrağa hizmet

Milli Takımımız'ın kalecisi Altay Bayındır, bayrak vurgusu yaptı. Bayındır, "Bizim için önemli olan bu bayrağa, armaya hizmet etmek. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç" açıklamasını yaptı.
MilliTakımımız'ın kalecisi Altay Bayındır, bayrak vurgusu yaptı. Bayındır, "Bizim için önemli olan bu bayrağa, armaya hizmet etmek. Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç" açıklamasını yaptı.