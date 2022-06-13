Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli kaleci Altay Bayındır, Litvanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:22 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:28
Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor | CANLI İZLE

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli kaleci Altay Bayındır, Şitvanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI:

Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi takımlarındaki performansıyla bunu hak ettiler. Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak yanlış.

Daha önce de söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Buradaki oyunculara 'O kadar iyi oynayın ki başka futbolcular gelemesin' diye takıldım.

ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMALARI:

Bizler profesyonel oyuncularız. Amacımız sahada en iyisini yapmak. Büyük bir bayrağın altında çalışıyoruz. Sahada hocamız kime görev verirse, bizim için önemli olan elimizden geleni yapmak.

Futbolcuların dinlenmeye de ihtiyacı var. Ama burada, milli takımda olmak büyük bir gurur. İşimizi yapacağız, dinlenmenin de zamanı gelecektir. 3 maçı iyi geçtik, odaklanmamız gereken bundan sonraki maç.

Burada olmak büyük bir gurur, büyük bir şeref.

DİĞER
Türkiye Litvanya maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye maçı - milli maç hangi kanalda, ne zaman?
Nesli tükenmekte olan siyah kuğu Türkiye'de 2018'den sonra ikinci kez görüldü! Adres: Antalya Serik
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu!
Trabzonspor'dan yıldız isme yeşil ışık! Abdullah Avcı istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta?
A Milli Takım Litvanya maçı hazırlıklarına başladı
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
GÜZEL KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
AUZEF 2022 bütünleme (telafi) sınavları ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kulüpler Birliği toplantısı başladı! Kulüpler Birliği toplantısı başladı! 16:58
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş tarihi belli oldu! 16:47
Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? Fenerbahçe'nin rakipleri ne zaman belli olacak? 16:27
Trabzonspor'dan yıldız isme yeşil ışık! Abdullah Avcı istedi Trabzonspor'dan yıldız isme yeşil ışık! Abdullah Avcı istedi 16:21
Chiellini MLS'e resmen transfer oldu! Chiellini MLS'e resmen transfer oldu! 15:41
FIFA'dan tarihi karar! FIFA'dan tarihi karar! 15:10
Daha Eski
G.Saray'da mazbata töreni yarın yapılacak G.Saray'da mazbata töreni yarın yapılacak 15:03
Hulk'tan olay yaratan şut! Sosyal medyayı salladı Hulk'tan olay yaratan şut! Sosyal medyayı salladı 14:43
Honduras - Kanada maçı saat kaçta? Honduras - Kanada maçı saat kaçta? 14:17
Lincoln'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Lincoln'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 14:04
Fenerbahçe'nin Arda Güler planı! Transfer... Fenerbahçe'nin Arda Güler planı! Transfer... 14:00
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 13:57