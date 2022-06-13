Haberler A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu: O kadar iyi oynayın ki...

Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu: O kadar iyi oynayın ki...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve, Litvanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntuz açıklamasında, "Daha önce de söylediğim gibi kapılarımız her iyi performans gösteren oyuncuya açık. Buradaki oyunculara 'O kadar iyi oynayın ki başka futbolcular gelemesin' diye takıldım." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:22 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:57
Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu: O kadar iyi oynayın ki...

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım'ın ilk 11'i ve maçların önemi sorusuna cevap veren 59 yaşındaki teknik adam, "Aday kadroya çağırılan oyuncular, kulüplerinde gösterdikleri performansla milli takımda oynama şansı elde ettiler. Yunus, Doğukan Eren.. Bu isimler kulüplerindeki iyi performansı milli takıma da taşıdılar. Tabii ki bir şeyler deniyoruz ama bu maçları antrenman maçı olarak görmek maçların değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli takımlar arasındaki maçlar. Maçlar sonrası yaptığımız analizler önemli." diye cevap verdi.

"Daha önce söylediğim gibi kapımız iyi performans gösteren herkese açık. Hatta buradaki arkadaşlara, burada 'O kadar iyi oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler' şeklinde şaka yaptım" diyen Alman teknik adam, aday kadro için gelen soruya ise, "Deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek bir kadromuz var. Ama transfer dönemindeyiz, oyuncular gittikleri yerde oynayabilecek mi, sakatlık gibi sorunlar olabilir ama eylül ayı maçları için görüş belirtmek doğru olma. Ama çekirdek dediğimiz kadro burada bizimle olmaya devam edecek." şeklinde yanıt verdi.

Takımın yorgunluk durumu için konuşan Kuntz, "26 tanesi de iyi olan oyunculara sahibim. Herkese sordum ve yorgun değiliz cevabını aldım. Bu onların ne kadar kalpten oynadıklarını gösteriyor. Yarın için değişiklik olacak tabii. Bu stadyumda özel bir atmosfer olacak. Umarım bütün oyuncular oynamaya hazırdır. Bir diğer konu da Altay'ın bahsettiği tatil konusu, onların da beklentisi var. Onun da getireceği son bir zevk karşılaşmaya değişik bir anlam katabilir." dedi.

İzmir'deki atmosfer sorulan deneyimli hoca, "Belki ilk maçta stadyum tamamen dolu değildi ama destek gerçekten harikaydı. Litvanya'ya gelenler ellerinden geleni yaptılar. Lüksemburg maçına gelenler bize evimizde hissettirdiler. Tabii ki bu tarz destekler önemli ama burada ilk ateşi performansıyla bizim oyuncularımız yapmalı diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Stefan Kuntz, son olarak taktiksel disiplin sorusu karşısında, "Benim görüşüme göre taktiksel disipline uymak yeteneğin bir parçası. Bu konuda adımlar attık, çalışıyoruz ama tatmin olduğumu söyleyemem. Her anlamda çalışmaya devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.

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