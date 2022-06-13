Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 22:09
A Milli Futbol Takımı Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşma için son çalışmasını yaptı.

Müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Milli futbolcular, ısınmanın ardından rondo adı verilen dar alan oyunları ve geçiş oyunları üzerine çalıştıktan sonra çift kale taktik antrenmanı ile çalışmasını tamamladı.

Kasığında zorlanma yaşayan Enes Ünal ile arka adalelerinde zorlanma yaşayan Orkun Kökçü ve Eren Elmalı, tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Nuri Akın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Litvanya maçında Fransa Futbol Federasyonundan kadın hakem Stephanie Frappart görev yapacak.

DİĞER
Hakan Ural'ın çocukluk paylaşımını gören hayret etti! Yeşilçam'ın güzel gözlü yıldızı meğer annesiymiş...
Son dakika: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
F.Bahçe'de transfer operasyonu!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuntz'tan flaş sözler! "O kadar iyi oynayın ki..."
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta?
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Steam'den ücretsiz oyun hamlesi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon Fenerbahçe Beko! Şampiyon Fenerbahçe Beko! 22:29
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 22:09
Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik Kasapoğlu'ndan Sümeyye ve Sevilay'a tebrik 21:08
Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI Anadolu Efes-F.Bahçe Beko | CANLI 20:23
Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi Ve mutlu son! Cimbom ilk transferi bitirdi 19:32
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 18:29
Daha Eski
Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! Çebi'den flaş Gedson ve transfer sözleri! 18:22
Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'dan flaş Kerem Aktürkoğlu kararı! 18:18
Avcı'dan Uğurcan açıklaması! Avcı'dan Uğurcan açıklaması! 18:06
Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! Ağaoğlu'dan yabancı sayısı açıklaması! 17:52
F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir? F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique kimdir? 17:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 17:30