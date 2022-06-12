Haberler A Milli Futbol Takımı Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibini 2-0 yenerek grupta 3. maçın ardından 9 puana ulaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de bu mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 08:01
Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - TEŞHİSLERİ DOĞRU YAPMALIYIZ

Faroe Adaları ve Litvanya Avrupa'daki en zayıf dört takımdan ikisi... Lüksemburg ise bu iki takımdan bir iki gömlek daha üstün.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Dün gece stadı tamamen dolduran gurbetçilerimiz deplasmanı kendi sahamıza çevirmişti.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Mili Takım tempolu, presli bir 45 dakika oynadı. Ama bu yarıda üstünde durulması gereken çok önemli bir saha için rahatsızlığımız yine gündeme geldi.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Lüksemburg riskli, pas yaparak oynamak isteyen bir takım.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Öndeki baskıda çok top çaldık. Rekor sayıda korner attık. Ama gol dışında tek net pozisyonumuz vardı.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Kazandığımız penaltı ise rakibin hediyesiydi.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda yine Kuntz'un yanlış oyuncu değişikliği ile başladık. Serdar Dursun oyuna giriyorsa çıkacak isim Halil olmalıdır.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Belki bu skor dezavantajından açık oynamaya başlayan rakip karşısında iki pozisyon bulduk ama 70. dakikaya kadar rakip topa sahip olarak oyunu kontrolü altında tuttu.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Sonra yapılan değişikliklerle tekrar kontrol bize geçti.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Sonuçta 3 puan daha aldık. Bana göre dün gece iki önemli artı vardı.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Birincisi futbolcularımızı sezon sonunda rakibi küçümsemeden işi ciddiye almaları. İkincisi de kalemizde pozisyon vermeyişimiz.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Önemli olan ilerisini düşünerek doğru teşhisler yapmak. Daha çok eksiklerimiz var.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Dün gece rakibin ikinci yarıda da açık oynadığı bir maçta organize golümüz yok.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Biri penaltı, diğeri de Serdar Dursun'un rakibin hatasını değerlendirip bireysel olarak attığı goldü.

Ömer Üründül Lüksemburg-Türkiye maçını değerlendirdi!

Bu seviyedeki rakipler karsında 12 gol attık, hiç gol yemedik diye methiyeler düzersek kendimizi kandırırız…

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