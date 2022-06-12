Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz: Çok zor bir maçtı

Kuntz: Çok zor bir maçtı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda ilk cümlesini Türkçe kurdu ve "Bu akşam maç çok zordu" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Kuntz: Çok zor bir maçtı
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda ilk cümlesini Türkçe kurdu ve "Bu akşam maç çok zordu" dedi. Sonrasında açıklamalarına İngilizce devam eden Alman hoca, "Gruptaki en zor rakibimize karşı oynadık. Bugünkü karşılaşmada biraz daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncularımızı da sahaya sürdük. Bu tip maçları kaybetmek bile mümkündür. Biz yine de buradan galibiyetle ayrıldık. Tazeliğimiz ilk iki maçtaki gibi değildi belki ama yine gol yemeden kazandık. Bu da çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
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