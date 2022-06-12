Haberler A Milli Futbol Takımı Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Lüksemburg'u 2-0 yenerek grupta 3'te 3 yaptı. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan da karşılaşmayı yorumlarken milli yıldızın performansını öne çıkardı. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 08:56
Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

FATİH DOĞAN - ULUSAL HAZIRLIK LİGİ!

Ay-yıldızı taşıyan veyahut temsil eden bir forma mevzu bahisse mahalle maçı dahi olsa kazanılmasını isterim!

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

UEFA Uluslar Ligi'ni birçok teknik adam ve futbolcu gibi "gereksiz ve önemsiz" gören bir bakış açısında değilim.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Düştüğümüz C Ligi'nin takımı değiliz. 3 maçta aldığımız 9 puana bu açıdan da bakmak lazım.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

6 puanla karşımıza çıkan ve Stefan Kuntz'un da dikkat çektiği gibi Lüksemburg daha dirençli, taktiksel açıdan da daha iyi bir takım olmuş.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Özellikle Dorukhan'ın orta sahadaki etkili oyunu ve kademeyi iyi yapan defansımızın "3 maç 0 gol" sağlam duruşu ön plana çıktı.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

İlk yarıda Halil'le iki pozisyona girsek de ilk iki maçtaki ürettiğimiz gol pozisyonu ve sayısı istatistiklerine ulaşamadık!

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Rakipler güçlendikçe sağ-sol bekler ile kanat oyuncularımızın oyuna yapması gereken üretkenlik çok azaldı.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Daha güçlü takımlara karşı mevcut durum sıkıntı oluşturabilir.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Serdar'ın arkasındaki Halil'in ileride, önde oynayan Halil'den daha iyi performans sergilediğinin de altını çizelim.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Kaptan Hakan'ın ilk milli golünü attığı Lüksemburg'a maçın ilk golünü atması gecenin romantizmi ama Serdar Dursun'un attığı gol Kuntz'a taktik açıdan bence önemli bir veri sundu.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

Serdar'la ya da başka bir pivot santrforla başlamak daha verimli gözüküyor.

Fatih Doğan'dan Lüksemburg-Türkiye maçı yorumu!

UEFA Uluslar Ligi maçları bize Avrupa Şampiyonası için +3 bilet avantajı-fırsatı veriyor.

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