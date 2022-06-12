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Biz bu lige lüks geldik

UEFA Uluslar C Ligi’nin kalite seviyesinin çok üstünde olan A Milliler, Lüksemburg’u Hakan (P) ve Serdar’ın golleriyle yenip 9 puana ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
Biz bu lige lüks geldik

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, gruptaki üçüncü maçında Lüksemburg'u 2-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, Lüksemburg karşısında da kalesini gole kapattı. 9 puanla grup liderliğini devam ettiren Milliler'in gollerini penaltıdan Hakan ve Serdar kaydetti.

İKİ YARIDA, İKİ GOL BULDUK

Maçın 37. dakikasında kazandığımız penaltıyı, kaptan Hakan Çalhanoğlu kullandı. Tecrübeli futbolcumuz, kaleci Anthony Moris'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 76'da Eren Elmalı'nın pasında Dirk Carlson'un hatasıyla topu kapan Serdar Dursun, ceza alanı içinden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-2.

ÇALHANOĞLU YİNE GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısındaki ilk golünü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde ay-yıldızlı formayla en fazla golde payı bulunan (5, 3 gol&2asist) oyuncu oldu. Milli Takım kariyerindeki ilk golünü 31 Mart 2015'te yine Lüksemburg'a atan Hakan, milli formayla çıktığı 71 maçta 15 kez fileleri sarstı. Kaptan, maç sonunda mutlu olduğunu söyledi.

FAROE AD.: 2 LİTVANYA: 1

A Milli Takımımızın yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'taki diğer maçta Faroe Adaları sahasında konuk ettiği Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.

KADRODA 6 DEĞİŞİKLİK

Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, bir önceki Litvanya maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

LİTVANYA'YA KADIN HAKEM

Ay-Yıldızlı ekibimizin, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Litvanya ile İzmir'de oynayacağı maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak mücadele İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikael Lesage olacak.

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