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Okul tatili için buluşmadık

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Okul tatili için buluşmadık

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı "Biz bu organizasyonu ciddiye alıyoruz. Oyuncularım okul tatili için burada değiller. Milli Takım formasını giyiyorlar ve mutlular" dedi. Kuntz "Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları'na göre daha güçlü bir takım. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde bu maça hazırlamaya çalıştık. İki takım da 6 puanda. Biz kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

HANGİ MAÇTA OYNAYACAKLARINI HEPSİ BİLİYOR

Kuntz'a kaleci tercihiyle ilgili de bir soru yöneltildi. Başarılı çalıştırıcı "Kalecilerimiz hangi maçta oynayacaklarını önceden biliyorlar. O yüzden hepsi sakin. Oynamayan oynayanı destekliyor. Sorun yok" yanıtını verdi.

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